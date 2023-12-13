Илич: судьи могут принять глупое решение в пользу Шлеменко из-за его авторитета

Сербский боец Александр Илич выразил обеспокоенность тем, что судьи его поединка с россиянином Александром Шлеменко могут вынести несправедливое решение.

«Я не хочу сказать, что российские судьи плохие. Я просто хочу донести мысль, что нельзя ожидать честного отношения к себе. Например, если бы Шлеменко приехал драться в Сербию, и все четыре судьи на поединке были бы сербами. Просто не бывает такого честного отношения. Я не считаю, что российские судьи плохие. Я не говорю, что в RCC что-то подстраивают. Я понимаю, что Александр Шлеменко – легенда ММА в России и его личные комментарии давят на российских судей, и в нашем поединке в пятницу они могут принять глупое решение в его пользу просто из-за того, что боятся его имени и авторитет», — приводит слова Илича Metaratings.