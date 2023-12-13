В Севастополе пройдёт первый за 10 лет международный турнир по профессиональному боксу

В Севастополе состоится международный турнир по профессиональному боксу, в котором примут участие спортсмены из дружественных стран.

На ринг поднимутся профессиональные отечественные боксёры, лучшие из представителей севастопольской школы: мастера спорта международного класса Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский, мастера спорта России Исрафил Исламов, Иван Романчук, Максим Шведюк и кандидат в мастера спорта Давид Агабекян.

Соперниками российских спортсменов станут боксёры из дружественных государств. Турнир пройдёт при поддержке губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Впервые за столь долгое время мы проводим международный турнир в Севастополе, я уверен, что мы сможем спать свидетелями захватывающих поединков, а главное, мы в очередной раз демонстрируем всем, что город-герой открыт для международных связей, теперь и в спорте», — прокомментировал событие Развожаев.