Николай Клименко: ждём Петра Яна в гонке за поясом

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна после серии поражений.

«Хотелось бы, чтобы первый бой был попроще. Ему нужно восстановиться эмоционально и почувствовать вкус победы. А потом он войдёт в кураж и ему будет без разницы, с кем биться. Он уже будет настроен на титул. Мне кажется, что сам по себе он очень амбициозный. У него появится новая волна.

Он залечил практически все травмы. Это было чёрное пятно. Теперь ему нужно обязательно победить. Это немного будет давить в первом поединке. А потом ждём его в гонке за поясом», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.