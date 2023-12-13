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Ковингтон заявил, что хотел сделать Дональда Трампа своим угловым на UFC 296

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что хотел сделать бывшего президента США Дональда Трампа своим угловым на турнире UFC 296, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе, сообщает издание Sporting News.

По словам Ковингтона, Трамп дал согласие, однако идею не одобрил генеральный директор UFC Дана Уайт.

Напомним, Ковингтон сразится с действующим чемпионом дивизиона британцем Леоном Эдвардсом. Отметим, что Трамп станет одним из звёздных гостей турнира.

Колби Ковингтону 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году и в августе 2014-го провёл первый бой в UFC.

В декабре 2019 года Ковингтон впервые сразился за титул, уступив техническим нокаутом в пятом раунде нигерийцу Камару Усману. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Усман победил единогласным решением.