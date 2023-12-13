Стивен Томпсон сказал, кто победит в бою Эдвардса и Ковингтона

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался о предстоящем чемпионском поединке между британцем Леоном Эдвардсом и соотечественником Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Я склоняюсь к Леону. Мы видели, что произошло в бою Колби Ковингтона и Усмана. Очевидно, для Ковингтона нокаут не прошёл бесследно. К тому же Леон крупнее.

Поединок пройдёт в стойке. Даже Усман не смог удержать Эдвардса. И Леон нокаутировал его, чего не смог сделать Колби.

Леон определённо лучше в стойке. Единственное, где у Колби есть преимущество – это кардио. Если он будет постоянно находиться перед лицом соперника… хотя это очень опасно с кем-то вроде Леона, потому что он может ударить. Эдвардс опасен до самого конца боя, и это пугает», — сказал Томпсон в подкасте The MMA Hour.