Эдвардс: Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс иронично высказался о трэш-токе своего соперника американца Колби Ковингтона, поединок с которым состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Я не обращаю на это внимания. У нас шутят по-другому. Он напоминает мне карикатурного американского спортсмена. Он похож на Стифлера из «Американского пирога». Просто говорит гадости.

Мы никогда не подружились бы вне боёв. Мы два разных человека. У нас разная мораль, вот и всё. Я выйду в клетку, и из-за всего этого мне будет легче пробить дырку в его лице», — приводит слова Эдвардса издание MMA Fighting.

Ранее Стивен Томпсон сказал, кто победит в бою Эдвардса и Ковингтона.