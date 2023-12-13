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Эдвардс: Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога»

Эдвардс: Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога»
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс иронично высказался о трэш-токе своего соперника американца Колби Ковингтона, поединок с которым состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Я не обращаю на это внимания. У нас шутят по-другому. Он напоминает мне карикатурного американского спортсмена. Он похож на Стифлера из «Американского пирога». Просто говорит гадости.

Мы никогда не подружились бы вне боёв. Мы два разных человека. У нас разная мораль, вот и всё. Я выйду в клетку, и из-за всего этого мне будет легче пробить дырку в его лице», — приводит слова Эдвардса издание MMA Fighting.

Ранее Стивен Томпсон сказал, кто победит в бою Эдвардса и Ковингтона.

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