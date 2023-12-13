Эдвардс: Ковингтон отыгрывает клоуна, потому что его хотели уволить из UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о своём сопернике американце Колби Ковингтоне, поединок с которым состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Он отыгрывает персонажа. Его хотели уволить из UFC. К такому поведению проще относиться, это просто вызывает смех. Он просто чёртов чудак, вот и всё. Вы можете дословно предсказать, что он будет говорить. Вы можете предсказать, как он оденется. Это просто забавный персонаж, клоун. И люди получают от этого удовольствие.

Все понимают, что он не заслуживает боя. Его побил Камару Усман. Он же побил Масвидаля, который уже намеревался уйти, после чего просидел два года и получил бой. Он отказался от всех боёв, которые ему предлагали», — приводит слова Эдвардса издание MMA Fighting.