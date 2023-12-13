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Фото: Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком

Фото: Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком
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Непобеждённый ирландский проспект супертяжёлого веса Томас Карти (7-0, 6 KO) опубликовал фотографию из тренировочного лагеря действующего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, готовящегося к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Фото: из личного архива Томаса Карти

Напомним, Усик не выступал с августа, когда в обязательной защите титулов досрочно остановил британца Даниэля Дюбуа. Фьюри в октябре победил раздельным решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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