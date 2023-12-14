Леон Эдвардс показал актуальную форму перед боем с Ковингтоном

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс продемонстрировал актуальную форму перед боем с американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 лидера рейтинга pound-for-pound нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.
UFC 296. Главный кард:
Леон Эдвардс (Великобритания) — Колби Ковингтон (США);
Александр Пантожа (Бразилия) – Брэндон Ройвал (США);
Шавкат Рахмонов (Казахстан) – Стивен Томпсон (США);
Тони Фергюсон (США) – Пэдди Пимблетт (Великобритания);
Висенте Луке (Бразилия) – Иан Гарри (Ирландия).