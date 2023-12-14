Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол показал актуальную форму перед возвращением в ринг

Бивол показал актуальную форму перед возвращением в ринг
Комментарии

Член рейтинга pound-for-pound и чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) опубликовал фото с подготовки к поединку с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

Линдону Артуру 32 года. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы соотечественника Энтони Ярда.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, россиянин победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Бенавидес назвал бойца, с которым мог бы подраться Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android