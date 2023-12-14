«Я чертовски напугал этого дагестанца». Фергюсон — о конфликте с Хабибом

Американский боец UFC Тони Фергюсон едко высказался о прославленном российском бойце Хабибе Нурмагомедове, заявив, что Хабиб боится и избегает его.

«Он всё ещё моя сучка. Я до чёртиков испугал этого дагестанского парня, но не имею ничего против других людей в его стране. Только сегодня встретился с ним, мы вместе сфотографировались, но я испугал его до смерти. Не утверждаю, что между нами противостояние из-за религии и всего такого, но у меня есть номер этого парня, который знает, что если мы встретимся в бою, то он проиграет и не сможет вернуться домой.

Я всё ещё способен на многое. Мне 39 лет, а все называют меня неудачником. Я отвечаю: «Чёрт возьми, я чист, пацаны». Для меня это означает, что я устранил все проблемы. У меня есть спортивный психолог, что невероятно круто. Он разделяет моё мнение», — сказал Фергюсон в интервью ESPN US.

Тони Фергюсон находится на серии из шести поражений в промоушене UFC. В ночь с 16 на 17 декабря он проведёт бой против Пэдди Пимблетта на турнире UFC 298.