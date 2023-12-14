Абдурозик отработал на Коноре Макгрегоре ударную технику

Таджикистанский певец Абдурозик, глубоко вовлечённый в мир единоборств, на очередном мероприятии встретился с бывшим чемпионом UFC, прославленным ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Немного побеседовав, Абдурозик принялся отрабатывать на Коноре технику своих ударов, пару раз попав по корпусу и один раз даже нанёс удар близко к паховой зоне ирландца. Несмотря на агрессивное увлечение, и Абдурозик, и Макгрегор были запечатлены в приподнятом настроении.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.