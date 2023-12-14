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Стали известны дата и место проведения боя Джошуа и Уайлдера

Стали известны дата и место проведения боя Джошуа и Уайлдера
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В преддверии вечера бокса, который пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продолжаются обсуждения о назначении долгожданного боя британского тяжеловеса Энтони Джошуа и его американского конкурента Деонтея Уайлдера.

Согласно информации ESPN US, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер заключили договор о назначении боя на 9 марта 2024 года, ожидаемое место проведения — Саудовская Аравия.

Бывшие чемпионы в тяжёлой весовой категории там же, в Саудовской Аравии, 23 декабря проведут свои следующие поединки. Соперником Джошуа станет швед Отто Валлин, а Уайлдер встретится с Джозефом Паркером.

Отметим, что, помимо двух названных поединков, свой бой также проведёт Дмитрий Бивол, в соперниках — британец Линдон Артур.

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