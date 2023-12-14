Непобеждённый боец Brave CF попросил Дану Уайта предложить ему контракт

Бразильский боец смешанных единоборств Раффаэл Серкейра, одержавший победу над Джонатаном Азеведо на турнире Brave 78, обратился к руководителям UFC Дане Уайту и Мику Мэйнарду с просьбой назначить ему бой в крупнейшем промоушене.

«Мик, Дана, что ещё мне нужно сделать, чтобы доказать свою ценность и доказать, что я готов драться в крупнейшей организации мира? Я только что нокаутировал парня, с которым никто не хотел драться, и сделал это легко. У меня есть два спарринг-партнёра из UFC, и я знаю, что готов.

Я из команды, которая занимается грэпплингом, но, помимо этого, я хороший ударник. Я хорошо подготовлен и хочу доказать это в UFC, что ещё мне нужно сделать? Просто пришлите мне контракт», — заявил Серкейра в интервью MMA Fighting.

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