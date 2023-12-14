Олейник: ближайшие чемпионы UFC из России — Анкалаев, Волков и Павлович

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением, кого из соотечественников считает будущими чемпионами крупнейшего мирового промоушена UFC. Среди прочих Олейник отметил Магомеда Анкалаева, Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Думаю, что ближайшие чемпионы UFC из России – Анкалаев, Волков и Павлович. Что касается лёгких дивизионов, Пётр Ян в ближайшем бою не будет драться за пояс. Ему нужно одержать две-три победы. Это до года – не менее», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что у Павловича была возможность завоевать временный чемпионский титул в тяжёлом весе, однако он проиграл Тому Аспиналлу. Волков и Анкалаев ещё не были удостоены титульного поединка в промоушене.