«Есть ещё трезвые люди в мире». Олейник — о снятии запрета на российский флаг в UFC

Известный российский боец Алексей Олейник, ранее выступавший в UFC, дал комментарий по поводу снятия запрета на российский флаг в промоушене.

«Значит, есть ещё трезвые люди в мире. С трезвым рассудком, которые не путают одно с другим. Спорт – есть спорт. Когда на основании политики используют экономику, социальные рычаги, спорт – это очень некрасиво выглядит», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На счету Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC. В ближайшие выходные россиянин проведёт бой с представителем Бразилии Фернандо Родригесом на турнире RCC 17.