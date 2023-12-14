Кадиев: Эдвардс уже нашёл ключи к победе над Ковингтоном

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев сделал прогноз на поединок между чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Главное оружие Колби — это его борьба. Но такой борец, как Усман, не смог ничего сделать… Сможет ли Колби? Сомневаюсь. Мы сейчас наблюдаем пиковую форму Эдвардса, у него хорошая команда, он умный боец. И я уверен, что он уже нашёл ключи к победе. В общем, мой прогноз — победа Эдвардса решением судей», — заявил Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой Эдвардса и Ковингтона назначен на 17 декабря и пройдёт в рамках турнира UFC 296. Свой титул Эдвардс смог завоевать на UFC 278 в поединке с Камару Усманом. Годом позже ему удалось защитить завоёванный титул, претендентом на который являлся всё тот же Усман.