Хамзин отреагировал на стердаун Яна и Макгрегора

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался о стердауне российского мастера смешанных единоборств Петра Яна и бывшего чемпиона UFC, ирландца Конора Макгрегора.

«Шум же был. Турнир был для других, а они пришли и захватили. Мне как зрителю это было интересно. Если бы такой разницы в весе не было, был бы хороший бой по боксу. А так — зачем? Разница в весе огромная. Если в дальние раунды затянется, это лишний урон. Либо должны очень хорошо заплатить… А вообще не стоит», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для россиянина третьим подряд, ранее он проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения из-за перелома ноги.