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В Сети появился проморолик к турниру с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера

В Сети появился проморолик к турниру с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера
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23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с британским спортсменом Линдоном Артуром. В Сети появился проморолик к этому турниру.

Проморолик к турниру с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера:

Остальные анонсированные бои карда предстоящего турнира Matchroom Boxing выглядят следующим образом:

Деонтей Уайлдер (43-1-2) — Роберт Хелениус (33-3-0):
Энтони Джошуа (26-3-0) – Отто Валлин (26-1-0);
Даниэль Дюбуа (19-2-0) – Джаррелл Миллер (26-0-1);
Филип Хргович (16-0-0) – Марк де Мори (41-2-2);
Арсланбек Махмудов (18-0-0) – Агит Кабайел (23-0-0);
Фрэнк Санчес (23-0-0) – Джуниор Фа (20-2-0).

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