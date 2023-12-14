В Сети появился проморолик к турниру с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с британским спортсменом Линдоном Артуром. В Сети появился проморолик к этому турниру.

Проморолик к турниру с участием Бивола, Джошуа и Уайлдера:

Остальные анонсированные бои карда предстоящего турнира Matchroom Boxing выглядят следующим образом:

Деонтей Уайлдер (43-1-2) — Роберт Хелениус (33-3-0):

Энтони Джошуа (26-3-0) – Отто Валлин (26-1-0);

Даниэль Дюбуа (19-2-0) – Джаррелл Миллер (26-0-1);

Филип Хргович (16-0-0) – Марк де Мори (41-2-2);

Арсланбек Махмудов (18-0-0) – Агит Кабайел (23-0-0);

Фрэнк Санчес (23-0-0) – Джуниор Фа (20-2-0).