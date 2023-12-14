«Король вернётся». Ильяс Хамзин – о ближайших перспективах Петра Яна в UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин дал комментарий по поводу соотечественника, Петра Яна, выступающего в UFC.

Напомним, недавно китайский боец Сонг Ядонг вызвал россиянина на поединок.

«Это хороший вызов, чтобы вернуться. Ядонг на серии. Хороший бой. Посмотрим, как Пётр начнёт, будем ждать. Когда Пётр был там, они молчали. Он уехал, и они разговаривают. Король вернётся», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.