Шлеменко – о конфликте Илича и Исмаилова: Александра кинули на деньги, я его понимаю

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о конфликте между соотечественником Магомедом Исмаиловым и представителем Сербии Александром Иличем.

«Его просто кинули на деньги. Он хочет их получить, выполнить договоренности. Он и пытается здесь всем это рассказать. Ну, насколько я слышал. Он пытается сказать, что предупреждал Магомеда. Ничего такого Илич не говорил. И я могу его понять. Но здесь другая организация. В RCC не кидают. Поэтому здесь он, конечно, спокоен», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Шлеменко и Илич сойдутся в главном бою турнира RCC 17. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба в самом начале первого раунда.