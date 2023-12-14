«Что мне, в очередь выстраиваться?» Шлеменко – о возможном реванше с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался на тему возможного реванша с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Что мне, в очередь выстраиваться? Состоится бой и состоится», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Шлеменко и Исмаилов встречались на турнире RCC 13, который проходил в деабре прошлого года в Екатеринбурге. Результат поединка: победа Исмаилова единогласным решением (50-44, 50-44, 50-44).

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы, потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

Исмаилов в общей сложности провёл в смешанных единоборствах 22 боя, в которых одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.