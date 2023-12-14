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Хасим Рахман назвал фаворита в бою Усика и Фьюри

Хасим Рахман назвал фаворита в бою Усика и Фьюри
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Легендарный американский боксёр Хасим Рахман поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой украинца и британца состоится в феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я склоняюсь к победе Усика. И дело не только в поединке Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Я всегда полагал, что Тайсон раскрывается рядом с ленивыми супертяжеловесами. Но Усик не такой.

Начался ли у Фьюри спад? Я бы так не говорил, потому что, как мне кажется, он просто не воспринимал Нганну достаточно серьёзно. Когда ты дерёшься, то должен демонстрировать максимум. Но если не покажешь его один раз, а затем хорошо выступишь в следующем бою, можно ли в таком случае говорить о спаде?» — сказал Рахман на канале Pro Boxing Fans в YouTube.

Усик встретился с Криштиану Роналду:

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