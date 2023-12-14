Волкановски предсказал победителя в бою Рахмонова и Томпсона на UFC 296

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между казахстанцем Шавкат Рахмонов и американцем Стивеном Томпсоном. Их бой пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296.

«Оба бойца очень сильны, но я всегда считал, что Стивен в поединках с молодыми и амбициозными парнями оказывался в хорошем положении, особенно когда его считали андердогом. Да, годы летят, но не стоит забывать о его движении и умении контролировать дистанцию. Мы знаем, что Рахмонов любит идти вперёд и прессинговать. Если драться с таким соперником в отрытую, просто не будет. На как мне кажется, это лучший вариант для ставки в карде. Я всегда готов выбрать Стивена Томпсона, ведь он может дать поединок любому. Так что я склоняюсь к победе Томпсона», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.