Деонтей Уайлдер оценил силу удара Фрэнсиса Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением об ударных навыках франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну.

«Я рад за Нганну, но дело в том, что женщины лгут, мужчины лгут, но вот цифры не лгут. Я занимаюсь этим очень давно, и каждый соперник, с которым я сталкивался, оказывался в нокауте. Я не думаю, что он может похвастаться тем же. У него есть сила, и он может здорово ударить.

Но когда речь заходит о самом сильном панчере в боевых видах спорта, каждый сразу смотрит на человека, который носит этот титул. Это просто факт», — сказал Уайлдер на канале SHOWTIME Sports в YouTube.

Деонтей Уайлдер проводит заключительную подготовку к бою с Паркером: