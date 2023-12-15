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Волкановски дал прогноз на бой между Эдвардсом и Ковингтоном на UFC 296

Волкановски дал прогноз на бой между Эдвардсом и Ковингтоном на UFC 296
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке между британцем Леоном Эдвардсом и представителем США Колби Ковингтоном. Их бой пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на UFC 296.

«Леон Эдвардс считается фаворитом, и это правильно, учитывая, как он одолел Камару Усмана отменным хай-киком. Затем он ещё и выиграл решением судей. Ковингтон – борец. От тоже любит идти вперёд. Но если взять борьбу и грэпплинг, то в случае с Ковингтоном Эдвардсу будет сложнее. Он всё время будет идти вперёд. Но мне кажется, что Леон многое извлёк из противостояний с Усманом, и это может принести ему победу. Так что я ставлю на него», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

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