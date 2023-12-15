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Хейни: Дэвис до смерти боится меня

Хейни: Дэвис до смерти боится меня
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Боксёр Девин Хейни высказался о возможности боя с Джервонтой Дэвисом и заявил, что его оппонент не проявляет должного отношения к организации боя.

«Дэвис — сучка, он до смерти боится меня. Он всегда говорит, что хочет драться, только когда у меня уже запланирован бой, ну а теперь я свободен, так что давайте сделаем бой возможным. Обещаю, что твой отец будет плакать из-за того, что я сделаю с тобой. Лучше всего тебе наслаждаться моментом, пока есть возможность.

Он не хочет драться и если бы хотел, то пытался бы продвинуть бой, а не откладывать его. Если бы он хотел драться со мной, то сказал бы, что это бой был бы самым большим и лучшим в истории, но он говорит о бое свысока. Его команда много чего говорит, но давайте подерёмся», — приводит слова Хейни Bad Left Hook.

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