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Пимблетт и Фергюсон устроили жёсткую перепалку перед боем

Пимблетт и Фергюсон устроили жёсткую перепалку перед боем
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Пэдди Пимблетт и Тони Фергюсон, которым 17 декабря предстоит провести поединок на турнире UFC 296, устроили перепалку со взаимными оскорблениями в преддверии боя.

Пимблетт: «Ты всем тут нравишься, чувак. Будет прикольно усыпить тебя в октагоне. Ты называешь меня “чушпаном“. Вопрос в том, кто из нас ведёт себя как чушпан? Ты заблокировал меня в соцсетях. Тони, ты такой чувствительный мальчик?»

Фергюсон: «Пацан, вали-ка лучше и сделай мне чайку».

Пимблетт: «Судя по всему, тебя переклинило на каком-то этапе. И сейчас ты ведёшь себя как 14-летний сопляк. Не могу поверить, что на тебе костюм. Ведь обычно ты одет так, словно впервые в жизни сделал это самостоятельно. И сейчас ты продолжаешь вести себя как чёртов идиот. Угрожаешь раскроить мне череп и всё такое. Болван, ты ничего не смог сделать своим последним шести соперникам. Открыть тебе тайну? Это всё потому, что ты, блин, старый краб. Так что закрой свой рот на ноль!»

Фергюсон: «Пацан, ты, блин, не понимаешь, на что подписался. Зря ты разбудил во мне зверя».

Пимблетт: «Именно! Было бы чертовски круто увидеть старую версию Фергюсона, а не этого пробитого в хлам старого клоуна».

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