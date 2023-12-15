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Эдвардс кинул бутылку в Ковингтона после оскорбления своего умершего отца

Эдвардс кинул бутылку в Ковингтона после оскорбления своего умершего отца
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Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс не сдержался после резких слов своего соперника по предстоящему поединку на UFC 296 Колби Ковингтона (США). Напомним, во время пресс-конференции Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса. После этих слов Леон запустил в американца бутылкой.

Чтобы нормализовать ситуацию, пришлось вмешаться охранникам, которые со своими обязанностями справились достойно.

UFC 296 состоится в ночь с 16 на 17 декабря мск. Ковингтон в общей сложности провёл в ММА 20 боёв, в которых добыл 17 побед и потерпел три поражения. В активе Эдвардса 25 поединков, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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