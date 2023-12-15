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Победа Грассо над Шевченко на UFC 285 признана апсетом года

Победа Грассо над Шевченко на UFC 285 признана апсетом года
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Накануне стали известны обладатели призов в смешанных единоборствах, согласно World MMA Awards. В номинации апсет года был выбран поединок мексиканки Алексы Грассо и Валентины Шевченко на UFC 285. Напомним, на момент турнира Шевченко являлась обладательницей чемпионского титула, однако на турнире, который проходил в марте 2023 года, не смогла справиться с претенденткой Грассо. Бой завершился сабмишеном в конце четвёртого раунда.

Спустя семь месяцев между Грассо и Шевченко был проведён бой-реванш, который продлился все пять раундов по пять минут, но завершился ничьей, согласно судейскому решению. Таким образом, Грассо сохранила чемпионский титул, а Шевченко остаётся главной претенденткой на пояс, так как занимает первое место в рейтинге дивизиона.

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