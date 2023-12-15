Рахмонов: выиграю бой с Томпсоном и буду готов к поединку на титул

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился ожиданиями от предстоящего боя со Стивеном Томпсоном, а также заявил, что в случае победы будет готов к титульному бою в полусреднем весе.

«Был счастлив, когда узнал, что моим следующим соперником будет Стивен Томпсон, потому что он отличный боец, и мне нравится, как он дерётся. Учитывая возраст, он всё ещё в отличной форме и на пике своих навыков. У него отличная работа ног и отличные удары, и именно поэтому я воодушевлён.

Не могу предсказать будущее, но должен сделать всё возможное для победы, которая докажет, что я готов завоевать титул UFC в полусредней весовой категории. Я выиграл все свои бои, и выиграю в этом, что будет свидетельствовать о моей готовности к титульнику», — заявил Рахмонов в интервью официальному сайту UFC.