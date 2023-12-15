Поединок Махачева и Волкановски на UFC 284 признан боем года по версии World MMA Awards

Первый поединок между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски признан боем года по версии престижной ежегодной премии World MMA Awards.

Напомним, первый бой между россиянином и австралийцем проходил на турнире UFC 284 в феврале 2023 года. Победу единогласным решением судей добыл Ислам. Противостояние получилось крайне напряжённым. После боя многие эксперты и некоторые бойцы были не согласны с судейским решением, призывая UFC организовать реванш.

Отметим, что реванш UFC всё-таки организовал. Победу в нём одержал также спортсмен из России. Махачев попал по Волкановски хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

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