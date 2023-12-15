Онлайн-трансляция боя Шлеменко и Илича начнётся примерно в 21:00 мск

15 декабря в Екатеринбурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам RCC 17, в главном поединке которого встретятся россиянин Александр Шлеменко и представитель Сербии Александр Илич.

Прямой эфир противостояния можно будет посмотреть на телеканале UDAR. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события не только главного боя, но и всего турнира. Старт спортивного мероприятия запланирован на 15:00 по московскому времени. Шлеменко и Илич выйдут в октагон примерно в 21:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться предшествующие этому бою поединки.

Отметим, что этот поединок для россиянина и серба будет реваншем. В первом бою победу нокаутом в первом раунде добыл Илич.

Шлеменко и Илич провели финальный стердаун: