Рамазанов: думаю, бой Гассиев — Асбаров не состоится, а Асбаров — Егоров реальная вывеска

Финалист Гран-при Hardcore Boxing Мурад Рамазанов поддержал российскую команду в матчевой встрече по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», которая пройдёт 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках. Также Рамазанов заявил, что видит Сослана Асбарова фаворитом в возможном противостоянии с Алексеем Егоровым.

«Сразу скажу, что после боя Алексея Папина и Сослана Асбарова, я сразу подумал о потенциальном поединке Асбарова против Алексея Егорова. Просто считаю, что бой между Муратом Гассиевым и Сосланом не состоится, а вот вывеска Асбаров-Егоров вполне реальная и не менее интригующая.

Не знаю, удивлю вас или нет, сказав, что в моменте вижу Асбарова фаворитом в возможном поединке. Ну а сейчас, 16 декабря, думаю, что Егорову не составит проблем одолеть своего оппонента из Америки, чего мы все ждем и желаем. Удачи Алексею и пусть бой завершится без травм!», — сказал Мурад Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Российскую команду в этом противостоянии представят экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов. Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

Полностью состав участников матчевой встречи Россия-США выглядит следующим образом:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия, 1-0, КО 1) – Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30);

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия, 4-0, КО 3) – Никита Абабий (США, 12-0, КО 6)

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия, 8-0, КО 3) – Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6)

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия, 3-0, КО 1) – Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9)

90,7+ кг: Алексей Егоров (Россия, 12-1, КО 8) –Элвис Гарсия (США, 12-1, КО