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«Вот же кусок дерьма». Веттори — о Ковингтоне, оскорбившем покойного отца Эдвардса

«Вот же кусок дерьма». Веттори — о Ковингтоне, оскорбившем покойного отца Эдвардса
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Итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC, Марвин Веттори высказался о хамстве Колби Ковингтона на пресс-конференции перед титульным боем с Леоном Эдвардсом. Напомним, Ковингтон пытался пошутить об умершем отце Эдвардса, но в ответ получил лишь бутылкой по голове.

«Какой же кусок дерьма. Вот почему тебе необходимо заткнуть этого ублюдка. Он не заслуживает честного боя», — написал Веттори в соцсети X (ранее Twitter).

Титульный бой между Эдвардсом и Ковингтоном станет главным событием турнира UFC 296, который пройдёт в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе. Эдвардс является действующим чемпионом UFC благодаря победе над Камару Усманом в 2022 году, позднее ему также удалось однажды защитить выигранный титул.

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