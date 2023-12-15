Волкановски рассказал, в чём стал лучше как боец после поединков с Махачевым

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски рассказал, в чём стал лучше как боец после противостояния с обладателем титула промоушена в лёгкой весовой категории, россиянином Исламом Махачевым.

«Я стал намного лучше после противостояния с Исламом Махачевым. Соперникам всегда было со мной тяжело на земле, но теперь я вышел на совершенно новый уровень. Сейчас повалить и удержать меня стало намного сложнее, чем раньше», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Напомним, Волкановски и Махачев встречались дважды. Первый бой прошёл на турнире UFC 284 в феврале 2023 года. Победу единогласным решением судей добыл Ислам. Реванш состоялся в октябре. Победу по его итогам также одержал российский спортсмен: Махачев попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.