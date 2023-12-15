Фрэнк Уоррен: Бивол проведёт сложный бой перед встречей с Бетербиевым

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от вечера бокса, который пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и проанализировал, каким может быть бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром, а также упомянул противостояние Артура Бетербиева и Каллума Смита.

«Линдон Артур будет стремиться добиться успеха в поединке с одним из двух чемпионов мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, который считается одним из лучших. Однако бой с грозным соперником Артуром Бетербиевым ждут фанаты со всего мира. Прежде чем мы сможем о нём задуматься, Бетербиеву нужно будет найти способ одолеть Каллума Смита, а Биволу предстоит провести тяжёлый бой против Линдона.

Линдон — очень способный боец, у которого много сильных сторон, но иногда может показаться, что он борется сам с собой и делает ровно столько, сколько необходимо для победы. Ему нужно будет показать все свои навыки против Бивола, и он в курсе, что перед ним прекрасная возможность, чтобы остаться в авангарде», — написал Уоррен в колонке для BoxingScene.