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Экс-чемпион UFC назвал самого опасного соперника для Ислама Махачева

Экс-чемпион UFC назвал самого опасного соперника для Ислама Махачева
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Бывший боец UFC в лёгкой весовой категории, американец Джош Томпсон поделился мыслями о самом непростом сопернике для россиянина Ислама Махачева, который в настоящий момент удерживает титул чемпионом промоушена в лёгком весе. По мнению Томпсона, таковым является его соотечественник Джастин Гэтжи.

«Я считаю, что прямо сейчас из всех возможных соперников самым опасным для Махачева является Джастин Гэтжи. Вы можете не согласиться со мной и обратить внимание на борьбу. И я это понимаю. Но вот что я отвечу – Ислам иногда склонен слишком долго оставаться в клинче, а с Джастином такого себе позволять нельзя. Он хорош в том, чтобы выходить из клинча. Кроме того, Гэтжи грамотно держит дистанцию Он опасный соперник для Ислама, очень опасный», — сказал Томпсон на канале WEIGHING IN в YouTube.

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