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Евгений Тищенко: уезжал ещё в майке, приехал, тут небольшой мороз, 40-градусный

Евгений Тищенко: уезжал ещё в майке, приехал, тут небольшой мороз, 40-градусный
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Российский тяжеловес Евгений Тищенко в преддверии турнира RCC 17 в Екатеринбурге признался, что пока не до конца адаптировался к минусовым температурам. Напомним, недавно Евгений встречался в Дубае (ОАЭ) с немцем Леоном Хартом и победил его нокаутом в шестом раунде после удара по корпусу.

«Дома хорошо, я соскучился. Уезжал ещё в майке, приехал, тут небольшой мороз, 40-градусный. Так что ещё не адаптировался до конца, потому что было тепло, а здесь холод. Соскучился по Екатеринбургу, Уралу, друзьям, знакомым. В ближайшее время буду здесь», – сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

RCC 17 состоится сегодня, 15 декабря.

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