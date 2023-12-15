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Евгений Тищенко предположил, в каком случае будет организован бой Бивола и Бетербиева

Евгений Тищенко предположил, в каком случае будет организован бой Бивола и Бетербиева
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Российский тяжеловес Евгений Тищенко высказал уверенность, что его соотечественник Дмитрий Бивол одержит победу в поединке с британским спортсменом Линдоном Артуром. Бой пройдёт 23 декабря. Кроме того, Тищенко высказался на тему возможного боя Бивола и Артура Бетербиева. По мнению Евгения, бой сможет состояться, если и тот, и другой одержат победы в ближайших поединках. Бетебриев, напомним, в скором времени должен разделить ринг с британцем Каллумом Смитом. Противостояние состоится 14 января в Канаде.

«Скорее всего, Бивол уверенно победит Артура, потому что выше классом. Хотя это опасно тоже, соперник – чемпион IBO, и это лучший вариант для Бивола. Думаю, следующий бой будет Бивол — Бетербиев, если оба победят в своих поединках. Будет интересно. Прогнозы — дело неблагодарное, будем болеть, пусть победит сильнейший. Обоим желаю успеха», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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