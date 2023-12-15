Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тищенко: Шлеменко будет сложно психологически, но если справится, то победит

Тищенко: Шлеменко будет сложно психологически, но если справится, то победит
Комментарии

Российский тяжеловес Евгений Тищенко в преддверии турнира RCC 17 поделился ожиданиями о боях, которые пройдут этим вечером в Екатеринбурге в рамках вечера единоборств, в том числе о бое между Александром Иличем и Александром Шлеменко.

«Сегодня болеем за всех наших ребят. У нас Коля Коваленко, Мансур Дадаев, очень много ребят с Академии и по ММА, и по кикбоксингу. Одноклубников всегда приятно поддерживать. Реванш Шлеменко и Илича? Здесь 50 на 50, потому что Шлеменко титулованнее и опытнее, но Иличу психологически легче, он уже побеждал и знает, как это делать. Шлеменко будет сложно психологически. Если справится, то победит. Если нет — победит Илич», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Евгений Тищенко предположил, в каком случае будет организован бой Бивола и Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android