Тищенко: Шлеменко будет сложно психологически, но если справится, то победит

Российский тяжеловес Евгений Тищенко в преддверии турнира RCC 17 поделился ожиданиями о боях, которые пройдут этим вечером в Екатеринбурге в рамках вечера единоборств, в том числе о бое между Александром Иличем и Александром Шлеменко.

«Сегодня болеем за всех наших ребят. У нас Коля Коваленко, Мансур Дадаев, очень много ребят с Академии и по ММА, и по кикбоксингу. Одноклубников всегда приятно поддерживать. Реванш Шлеменко и Илича? Здесь 50 на 50, потому что Шлеменко титулованнее и опытнее, но Иличу психологически легче, он уже побеждал и знает, как это делать. Шлеменко будет сложно психологически. Если справится, то победит. Если нет — победит Илич», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.