Штырков: Исмаилов не очень любит кикбоксинг, поэтому дрались по правилам бокса

Мастер смешанных единоборств Иван Штырков высказался о противостояниях с Магомедом Исмаиловым по различным правилам единоборств. Штырков также отметил предпочтения Исмаилова, заявив, что тот предпочитает классический бокс кикбоксингу.

«С Исмаиловым мы уже дрались. Нам осталось по кикбоксингу подраться, но Мага это не очень любит, не дерётся по нему. Между нами и не было вопросов, только спортивные противостояния, которые народу понравились. Поэтому мы и по боксу подрались», — заявил Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что на момент проведения очного боксёрского поединка Штырков лишь однажды выходил в ринг, тогда как Исмаилов дважды участвовал в боях по правилам бокса.