Иван Штырков рассказал, в каком случае даст согласие на бой на голых кулаках

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, в каком случае даст согласие на участие в кулачных боях. По словам Штыркова, на такие поединки он согласится, если получит выгодное предложение в финансовом плане.

«По кула́чке ничего не изменилось. Я всегда говорил: платите деньги — будет кула́чка. Всегда говорил, что кула́чка — только деньги, это не какой-то спортивный интерес или хочу попробовать. Это как будто «хочу сыграть в русскую рулетку». Нет, не хочу, но будут хорошие гонорары — будет кула́чка. Страха какого-то или предубеждений нет. Сейчас в кула́чке много звёзд, тот же Фомич, тот же Гаджи Автомат восстанавливается, Дауд Стхански, один из топовых кулачников. В общем, ребят много, имён много. Нет такого, чтобы задумываться о карьере в кула́чке, три-четыре боя и достаточно, думаю», – сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.