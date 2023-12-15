Штырков: если берём стили, то шансов у Илича больше, чем у Шлеменко

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о предстоящих поединках на турнире RCC 17 своих соотечественников Максима Гришина и Александра Шлеменко. Напомним, Грищенко сразится с представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы, а Шлеменко – с сербом Александром Иличем.

«В бою Асылжана с Гришиным шансы 50 на 50. Для меня это хорошие шансы для Асылжана. Не могу сказать, что тут будет досрочная победа. Что касается Шлеменко с Иличем, то не думаю, что будет так же, как в первом бою. Если Илич так же заряжен, как в первом бою, то у Шлеменко будут большие проблемы. Если мы берём их стили, то шансов больше у Илича», – сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.