Состоялись выборы нового президента Союза ММА России

В Москве завершились выборы президента Союза ММА России. По их результатам новым президентом Союза ММА России стал Виктор Дроздов.

Отметим, что Дроздов был единственным кандидатом, поэтому его избрали на безальтернативной основе.

66-летний Дроздов является мастером спорта по вольной борьбе. Ранее он занимал пост главы Федерации ММА Калужской области.

Напомним, 21 сентября 2023 года Фёдор Емельяненко сложил с себя полномочия президента Союза смешанных единоборств России. Фёдор с перерывом занимал пост президента с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её.

После ухода Емельяненко исполняющим обязанности президента Союза ММА России был Андрей Терентьев.