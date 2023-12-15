Ильяс Хамзин заявил, что нацелен биться за океаном

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин рассказал о желании продолжить бойцовскую карьеру за океаном.

«Бой в АСА? Не знаю, как скажут. Но я настроен туда, за океан. Визой занимаюсь, своим здоровьем. Но тут бой на RCC 17 предложили, я согласился», – передаёт слова Хамзина корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

32-летний Ильяс Хамзин представляет клуб «Архангел Михаил».

Ранее Хамзин публично поддержал президента UFC Дану Уайта, который жёстко высказался об американской молодёжи, заявив, что она состоит из «трусливых придурков», а многие её представители ведут себя как женщины. «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — сказал Дана среди прочего.