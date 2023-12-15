Фёдор Емельяненко высказался о новом президенте Союза ММА России

Прославленный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал избрание Виктора Дроздова новым президентом Союза ММА России.

«От всей души поздравляю Виктора Фёдоровича Дроздова с избранием на пост президента Союза ММА России. Знаю, что это сложная, ответственная и очень интересная работа. Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с лёгкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Напомним, 21 сентября 2023 года Фёдор Емельяненко сложил с себя полномочия президента Союза смешанных единоборств России. Фёдор с перерывом занимал пост президента с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её.