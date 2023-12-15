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«Считаю, что нет ничего нереального». Пётр Ян — о возможном бое с Конором Макгрегором

«Считаю, что нет ничего нереального». Пётр Ян — о возможном бое с Конором Макгрегором
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Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян обсудил возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором, который раньше был чемпионом американского промоушена UFC.

«С точки зрения реальности вряд ли бой с Конором может быть. С точки зрения моей занятости у меня контракт с UFC, вряд ли в скором времени это может состояться. А с точки зрения заинтересованности людей, организовывавших мероприятие, это было им интересно. В целом сказать, что это нереально… Считаю, что нет ничего нереального», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

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