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Пётр Ян рассказал, как появилась возможность провести стердаун с Конором Макгрегором

Пётр Ян рассказал, как появилась возможность провести стердаун с Конором Макгрегором
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Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поделился деталями того, как состоялся его стердаун с ирландским бойцом, бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

«Прежде чем поехать туда у нас был уже момент, я знал, что там будет Конор. Его связали с менеджерами, но был момент, что его отпустили. Потом, в день самого мероприятия ребята решили организовать это, он сам, когда узнал, тоже сказал: «Давайте, почему нет?». Вне камер он немного другой, более ясный, что ли, чётко выражал мысли. Поговорили о том, что он смотрит мои бои», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5.

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