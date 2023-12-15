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Пётр Ян раскрыл детали разговора с чемпионом UFC Махачевым

Пётр Ян раскрыл детали разговора с чемпионом UFC Махачевым
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Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал, как пересёкся с чемпионом UFC Исламом Махачевым на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

«С Махачевым тоже пересеклись, сидели рядышком. Ну так, чисто в целом, когда вернёшься, когда тренировки. Знаю, что они полетели в Америку на переговоры с Даной Уайтом», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Отметим, что в последнем бою Махачев одолел австралийца Александра Волкановски нокаутом в первом раунде. Тем самым сохранив за собой чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

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